СМИ: экс-министр здравоохранения Алтая задержан, его подозревают в получении крупной взятки
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На Алтае задержан бывший министр здравоохранения региона Павел Решетов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сегодня сотрудниками УФСБ по Республике Алтай задержан бывший министр здравоохранения Республики Алтай Решетов Павел Эдуардович. Он подозревается в получении крупной взятки от коммерческой структуры за заключение прямых контрактов на поставку оборудования», — сказал собеседник агентства.
РИА Новости со ссылкой на источники пишут, что возбуждено несколько уголовных дел. Официальных сообщений от правоохранительных органов пока нет.
Решетов возглавлял министерство несколько месяцев в 2018 году (с августа по декабрь). После он был директором Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. С февраля 2022 года — главный врач Кош-Агачской районной больницы.
Напомним, на этой неделе в Новосибирске была задержана руководитель территориального органа Росздравнадзора. Ранее в ведомстве прошли обыски.
«Сегодня сотрудниками УФСБ по Республике Алтай задержан бывший министр здравоохранения Республики Алтай Решетов Павел Эдуардович. Он подозревается в получении крупной взятки от коммерческой структуры за заключение прямых контрактов на поставку оборудования», — сказал собеседник агентства.
РИА Новости со ссылкой на источники пишут, что возбуждено несколько уголовных дел. Официальных сообщений от правоохранительных органов пока нет.
Решетов возглавлял министерство несколько месяцев в 2018 году (с августа по декабрь). После он был директором Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. С февраля 2022 года — главный врач Кош-Агачской районной больницы.
Напомним, на этой неделе в Новосибирске была задержана руководитель территориального органа Росздравнадзора. Ранее в ведомстве прошли обыски.
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