Число россиян, имеющих микрозаймы, с начала года выросло на 2,2 миллиона человек
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала года число россиян, имеющих активные микрозаймы, выросло на 2,2 миллиона человек (15,7%), пишет РБК.
По данным издания, по итогам второго квартала 2022 года клиентская база микрофинансовых организаций составила 16,4 млн человек.
Речь идет как о кредитах до зарплаты, так и о более долгосрочных. Издание уточняет, что ставки по микрокредитам традиционно выше, чем по ссудам в банках: они ограничены 1% в день (365% в год).
Между тем, в целом долги россиян по микрокредитам сократились впервые с «пандемийного» 2020 года. За апрель—июнь текущего года объем задолженности по микрозаймам снизился на 2,2% — до 247,3 млрд рублей.
По данным издания, по итогам второго квартала 2022 года клиентская база микрофинансовых организаций составила 16,4 млн человек.
Речь идет как о кредитах до зарплаты, так и о более долгосрочных. Издание уточняет, что ставки по микрокредитам традиционно выше, чем по ссудам в банках: они ограничены 1% в день (365% в год).
Между тем, в целом долги россиян по микрокредитам сократились впервые с «пандемийного» 2020 года. За апрель—июнь текущего года объем задолженности по микрозаймам снизился на 2,2% — до 247,3 млрд рублей.
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