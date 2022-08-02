Президент Мексики предложил всем странам объявить «перемирие» на пять лет
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что всем странам нужно объявить «перемирие» на пять лет, прекратить военные конфликты и торговые войны. Об этом он сказал на пресс-конференции.
Президент считает, что мир столкнулся с несколькими кризисами — пандемия, боевые действия, спад экономического роста, глобальная инфляция. По его словам, «перемирие» поможет бороться с кризисом. Президент полагает, что его инициативу можно представить в ООН.
В ответ на глобальные вызовы он предложил «стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития».
«Ни одно правительство в мире не может и не должно действовать безответственно»,— отметил он (цитата по «Коммерсанту»).
Президент считает, что мир столкнулся с несколькими кризисами — пандемия, боевые действия, спад экономического роста, глобальная инфляция. По его словам, «перемирие» поможет бороться с кризисом. Президент полагает, что его инициативу можно представить в ООН.
В ответ на глобальные вызовы он предложил «стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития».
«Ни одно правительство в мире не может и не должно действовать безответственно»,— отметил он (цитата по «Коммерсанту»).
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