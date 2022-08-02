Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину по делу о мошенничестве
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину по делу о мошенничестве, пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката.
На заседании Тверского районного суда Ракова попросила заменить ей меру пресечения с СИЗО на домашний арест.
Сообщается, что она написала явку с повинной и готова возместить государству ущерб в размере 21 млн руб.
Обновлено. Суд отказался освобождать Ракову из СИЗО, пишут РИА Новости.
На заседании Тверского районного суда Ракова попросила заменить ей меру пресечения с СИЗО на домашний арест.
Сообщается, что она написала явку с повинной и готова возместить государству ущерб в размере 21 млн руб.
Обновлено. Суд отказался освобождать Ракову из СИЗО, пишут РИА Новости.
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