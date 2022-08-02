Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину по делу о мошенничестве

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину по делу о мошенничестве, пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката.На заседании Тверского районного суда Ракова попросила заменить ей меру пресечения с СИЗО на домашний арест.Сообщается, что она написала явку с повинной и готова возместить государству ущерб в размере 21 млн руб.Суд отказался освобождать Ракову из СИЗО, пишут РИА Новости.