Рабочие заводов Boeing в США добились нового трудового контракта и отказались от масштабной забастовки
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В США рабочие трех заводов Boeing одобрили новые условия трудового контракта, которые им предложило руководство компании, и в результате отказались от запланированной забастовки.
Напомним, о предстоящей забастовке в конце июля объявила Международная ассоциация механиков и рабочих авиакосмической промышленности. Акция была запланирована на первые числа августа. В профсоюзе заявляли, что рабочих не устроили условия трудового контракта, ранее предложенные компанией, а также планы по пенсионным отчислениям.
В итоге вечером в среду состоялось голосование по новому контракту, сообщается на сайте профсоюза. Рабочие проголосовали за принятие измененного трехлетнего контракта, в котором прописаны значительные улучшения условий труда, в том числе повышение зарплат, надбавок, льготы, а также корректировки по пенсионным отчислениям.
В Ассоциации отмечают, что профсоюз в переговорах с руководством компании представлял интересы почти 2,5 тыс. рабочих трех заводов Boeing.
Заводы располагаются в городах Сент-Луис, Сент-Чарльз и Маскута. Как утверждается на сайте профсоюза, на этих предприятиях производят военные самолеты F-15, F-18, T-7A, а также беспилотные самолёты-заправщики MQ-25.
Напомним, о предстоящей забастовке в конце июля объявила Международная ассоциация механиков и рабочих авиакосмической промышленности. Акция была запланирована на первые числа августа. В профсоюзе заявляли, что рабочих не устроили условия трудового контракта, ранее предложенные компанией, а также планы по пенсионным отчислениям.
В итоге вечером в среду состоялось голосование по новому контракту, сообщается на сайте профсоюза. Рабочие проголосовали за принятие измененного трехлетнего контракта, в котором прописаны значительные улучшения условий труда, в том числе повышение зарплат, надбавок, льготы, а также корректировки по пенсионным отчислениям.
В Ассоциации отмечают, что профсоюз в переговорах с руководством компании представлял интересы почти 2,5 тыс. рабочих трех заводов Boeing.
Заводы располагаются в городах Сент-Луис, Сент-Чарльз и Маскута. Как утверждается на сайте профсоюза, на этих предприятиях производят военные самолеты F-15, F-18, T-7A, а также беспилотные самолёты-заправщики MQ-25.
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