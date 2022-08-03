«Ъ»: в аптеках РФ закончился урологический препарат дриптан, без лечения могут остаться тысячи детей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В российских аптеках закончился урологический препарат дриптан (оксибутинин), который необходим детям с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на фонд помощи детям с врожденным расщеплением позвоночника (spina bifida) «Спина бифида».
По словам врачей, дриптан — единственный препарат, разрешенный по инструкции для пациентов младше 14 лет. Заменить это лекарство нечем, утверждают специалисты. Препараты похожего действия не разрешены или прямо запрещены инструкциями для применения у детей, аналоги могут назначаться только после госпитализации в специализированный стационар или по решению врачебной комиссии. Кроме того, у аналогов много побочных эффектов, говорят врачи.
Из-за дефицита дриптана без лечения могут остаться десятки и сотни тысяч детей, пишет издание.
Производитель препарата, американская Abbott, объясняет перебои «обновлением производственных процессов».
В Росздравнадзоре сообщают, что компания проинформировала о приостановке ввоза дриптана до второго квартала 2023 года.
По словам врачей, дриптан — единственный препарат, разрешенный по инструкции для пациентов младше 14 лет. Заменить это лекарство нечем, утверждают специалисты. Препараты похожего действия не разрешены или прямо запрещены инструкциями для применения у детей, аналоги могут назначаться только после госпитализации в специализированный стационар или по решению врачебной комиссии. Кроме того, у аналогов много побочных эффектов, говорят врачи.
Из-за дефицита дриптана без лечения могут остаться десятки и сотни тысяч детей, пишет издание.
Производитель препарата, американская Abbott, объясняет перебои «обновлением производственных процессов».
В Росздравнадзоре сообщают, что компания проинформировала о приостановке ввоза дриптана до второго квартала 2023 года.
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