Армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
В районах вокруг острова объявлена бесполётная зона. Сообщается, что учения станут ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Учения стартовали в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, пишут РИА Новости. Предположительно они продлятся до воскресенья.
Напомним, Нэнси Пелоси, несмотря на протесты Китая и предупреждения об ответных мерах, посетила остров и встретилась с местным руководством.
В районах вокруг острова объявлена бесполётная зона. Сообщается, что учения станут ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Учения стартовали в четверг 12.00 по местному времени (7.00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова, пишут РИА Новости. Предположительно они продлятся до воскресенья.
Напомним, Нэнси Пелоси, несмотря на протесты Китая и предупреждения об ответных мерах, посетила остров и встретилась с местным руководством.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На вокзале в Екатеринбурге задержали мужчину с боевыми гранатами
03 августа 2022
03 августа 2022