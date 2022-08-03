В Махачкале инспектор СИЗО получил 3,5 года колонии строгого режима

16.53 Среда, 3 августа 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Кировский районный суд в Махачкале приговорил инспектора СИЗО, избившего заключенного и бравшего взятки за свидания, к 3,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщают юристы правозащитного проекта Аксиома.

По данным правозащитников, инспектор полностью признал свою вину по ч. 5 ст. 290 (Получение взятки) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий ). Сообщается, что он заключил досудебное соглашение со следствием. Приговор вступил в законную силу.

В том же Кировском райсуде Махачкалы продолжается процесс над бывшим начальником СИЗО-1 и его подчиненными, сообщают правозащитники. По данным следствия, сотрудники изолятора получали от местной жительницы по 5000 рублей за свидание с мужем.

Также, по версии СК, работники СИЗО под пытками заставляли другого арестанта переписать недвижимость на подставное лицо.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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