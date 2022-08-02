В Подмосковье крупный пожар на складе Ozon, сотрудники эвакуированы
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Истринском районе горит склад Ozon, площадь пожара около 20 тысяч квадратных метров. Сотрудники эвакуированы.
РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщает, что помещения покинули более тысячи человек.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в 12.33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Истра, село Петровское.
По предварительной информации МЧС пострадавших нет, спасатели ликвидируют пожар.
РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщает, что помещения покинули более тысячи человек.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в 12.33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Истра, село Петровское.
По предварительной информации МЧС пострадавших нет, спасатели ликвидируют пожар.
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