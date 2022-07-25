В Подмосковье ветеранов МВД с семьями выселяют из квартир

15.03 Среда, 3 августа 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Солнцево около 40 семей ветеранов МВД выселяют из квартир, сообщает Readovka.

По данным издания, речь идет о членах офицерского сообщества и ветеранах МВД, которые приехали в Москву по переводу из других городов в 2000-х годах. Они переезжали на службу на условии, что им дадут квартиру.

Readovka утверждает, что жильцы добросовестно оплачивали коммунальные услуги, однако не могли добиться прописки. Несколько лет назад им сообщили, что они занимают квартиры незаконно. Жильцы обратились в МВД с просьбой разобраться, почему так вышло, однако там помочь не смогли.

«Пока меня не было дома, ЧОПовцы пришли с оружием и стали выгонять мою несовершеннолетнюю дочь. Нас просто выгоняют. МВД от нас стало открещиваться. Сказали езжать к себе домой и обращаться в местную администрацию. Почему я должен туда обращаться? Я нес службу здесь. Я заработал сахарный диабет. Я был здоровым мужчиной. Я всю жизнь потратил на это МВД», – цитирует одного из жильцов издание.

Министерство внутренних дел, как пишет Readovka, уже несколько лет перенаправляет заявления в Департамент городского имущества. Также сообщается, что не помогают «ни суды, ни обращения к президенту».

Несмотря на то, что проблема с жильем возникла давно, в Профсоюзе правоохранительных и силовых структур о ней пока не в курсе, сообщили «Вечерним ведомостям» в организации. Однако позже обещали прокомментировать сообщения СМИ о выселении ветеранов.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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