Власти Австралии объявили о первой за 10 лет масштабной проверке боевой готовности ВС
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в среду 3 августа объявил о начале масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил. Об этом сообщает австралийский телеканал SBS по итогам пресс-конференции в парламенте.
По данным канала, премьер назвал стратегическую проверку сил обороны «необходимой для защиты нации и предотвращения конфликтов». Он заявил об ухудшающейся в плане безопасности обстановке в мире. «Эта проверка подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку», — заявил премьер.
Власти Австралии ожидают, что в ближайшем будущем вырастут расходы на оборону.
По данным издания, одним из тех, кто возглавит проверку сил безопасности, станет Ангус Хьюстон, бывший командующий ВВС, а также бывший командующий силами обороны Австралии. Они описал стратегическую обстановку как «худшую, которую он когда-либо видел за свою карьеру», сообщает SBS.
По данным издания, это будет первая масштабная проверка боеготовности с 2012 года.
По данным канала, премьер назвал стратегическую проверку сил обороны «необходимой для защиты нации и предотвращения конфликтов». Он заявил об ухудшающейся в плане безопасности обстановке в мире. «Эта проверка подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку», — заявил премьер.
Власти Австралии ожидают, что в ближайшем будущем вырастут расходы на оборону.
По данным издания, одним из тех, кто возглавит проверку сил безопасности, станет Ангус Хьюстон, бывший командующий ВВС, а также бывший командующий силами обороны Австралии. Они описал стратегическую обстановку как «худшую, которую он когда-либо видел за свою карьеру», сообщает SBS.
По данным издания, это будет первая масштабная проверка боеготовности с 2012 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Первая неделя августа в Свердловской области будет теплой
01 августа 2022
01 августа 2022
В Свердловской области пройдут кратковременные дожди
31 июля 2022
31 июля 2022
Синоптики предупредили свердловчан о смоге
29 июля 2022
29 июля 2022