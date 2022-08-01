Власти Австралии объявили о первой за 10 лет масштабной проверке боевой готовности ВС

12.48 Среда, 3 августа 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в среду 3 августа объявил о начале масштабной проверки боевой готовности вооруженных сил. Об этом сообщает австралийский телеканал SBS по итогам пресс-конференции в парламенте.

По данным канала, премьер назвал стратегическую проверку сил обороны «необходимой для защиты нации и предотвращения конфликтов». Он заявил об ухудшающейся в плане безопасности обстановке в мире. «Эта проверка подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку», — заявил премьер.

Власти Австралии ожидают, что в ближайшем будущем вырастут расходы на оборону.

По данным издания, одним из тех, кто возглавит проверку сил безопасности, станет Ангус Хьюстон, бывший командующий ВВС, а также бывший командующий силами обороны Австралии. Они описал стратегическую обстановку как «худшую, которую он когда-либо видел за свою карьеру», сообщает SBS.

По данным издания, это будет первая масштабная проверка боеготовности с 2012 года.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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