Ректору РАНХиГС смягчили меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау смягчили меру пресечения – следователь заменил домашний арест подпиской о невыезде, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.
«Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, на днях следствие подало в суд ходатайство о продлении домашнего ареста, однако теперь его должны снять с рассмотрения.
Напомним, ректор проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц, сообщали в МВД.
В конце июня следователи ГУ МВД России по Москве предъявили ректору обвинение.
«Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, на днях следствие подало в суд ходатайство о продлении домашнего ареста, однако теперь его должны снять с рассмотрения.
Напомним, ректор проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц, сообщали в МВД.
В конце июня следователи ГУ МВД России по Москве предъявили ректору обвинение.
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