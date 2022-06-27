МВД: ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении средств академии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Следователи ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение ректору РАНХиГС Владимиру Мау.
«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», — сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве.
Ректор проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц, говорится в сообщении.
По данным МВД, у ректора и сотрудников вуза были проведены обыски.
Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Мау задержан.
«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», — сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве.
Ректор проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц, говорится в сообщении.
По данным МВД, у ректора и сотрудников вуза были проведены обыски.
Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Мау задержан.
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