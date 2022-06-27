МВД: ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении средств академии

17.28 Четверг, 30 июня 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Следователи ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение ректору РАНХиГС Владимиру Мау.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», — сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве.

Ректор проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц, говорится в сообщении.

По данным МВД, у ректора и сотрудников вуза были проведены обыски.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Мау задержан.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Обвиняемого в покушении на школьницу в Нижней Синячихе заключили под стражу
27 июня 2022
В Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве на предприятии «Роскосмоса»
21 июня 2022
В отношении сбившего насмерть ребенка таксиста в Серове возбудили уголовное дело
30 июня 2022
Психологов свердловских учреждений ГУФСИН обучили гипнозу
26 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Был судим за мошенничество, просил политическое убежище в Украине, ведёт бизнес в стране НАТО

Что известно об оскандалившемся на всю Россию Денисе Тасакове – директоре уральского завода... который официально уже и не директор
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:26 В поездку на дрезине по Алапаевской узкоколейке набирают экскурсантов
17:59 Екатеринбуржцы подготовили видеообращение к Путину из-за строительства улицы Рощинской вместо леса
17:30 В Екатеринбурге ищут пропавшего 36-летнего мужчину
16:54 Из-за крестного хода в июле в Екатеринбурге перекроют 12 улиц
16:31 Экс-участкового осудят в Екатеринбурге за получение взятки
15:50 В Екатеринбурге презентуют графический роман по мотивам сказов Павла Бажова
15:25 В отношении сбившего насмерть ребенка таксиста в Серове возбудили уголовное дело
14:53 В село Кадниково из Екатеринбурга к Сабантую запустят дополнительные автобусы
14:21 В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний»
14:04 В Пермском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений
13:52 Движение по переулку Отпускников в Екатеринбурге закроют до октября
13:37 Летний читальный зал «Горьковки»: итоги первой недели
13:24 Еще 101 свердловчанин заболел коронавирусом
13:20 Жителя Прикамья будут судить за кражу у племянника
13:14 Пермский Политех вошел в премьер-лигу предметного национального агрегированного рейтинга
12:46 Среднеуральский медеплавильный завод стал лауреатом премии «Экотех-лидер 2022»
12:14 Алексей Свалов стал депутатом Заксобрания Свердловской области
11:51 В центре Екатеринбурга водитель BMW сбил 75-летнюю женщину
11:23 Пенсионерка пропала в Ирбитском районе
10:54 В Екатеринбурге за махинации с SIM-картами осудили сотрудника оператора сотовой связи
10:28 В Серове задержали сбившего насмерть ребенка таксиста
09:55 Из горящей пятиэтажки в Сысерти эвакуировались 23 человека
09:39 Жительница Перми рискует лишиться автомобиля из-за кредитной задолженности
09:22 В Серове таксист насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП
21:15 Владельцы екатеринбургских ресторанов попросили УФАС сдержать цены на лососину
Все новости
17:28 МВД: ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении средств академии
17:07 Глава Кировской области приостановил стройку мусоросортировочного завода после протеста местных жителей
16:40 Начальник ГИБДД предложил повысить максимально допустимую скорость на трассах до 150 км/ч
15:45 Чиновников обязали вести страницы в соцсетях, список ресурсов определит правительство
15:23 Госдума приняла закон о «зеркальных мерах» в ответ на запрет российских СМИ за рубежом
13:37 Банк России 30 июня вводит в обращение новую банкноту номиналом 100 рублей
13:03 Суд в Челябинске признал незаконным отказ мэрии согласовать шествие «За мир!»
11:59 Глава минздрава Турции сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в стране
11:00 В Москве умер обвиняемый в мошенничестве ректор ВШСИ Анатолий Полянкин
10:31 «Ведомости»: китайская компания Honor прекратила поставки смартфонов в РФ
10:07 Президент Токаев предложил направить 430 миротворцев в Африку, парламент его поддержал
09:27 В Минздраве рассказали о состоянии 17 пострадавших при крушении вертолета в Якутии
18:13 В Якутии разбился вертолет Ми-8, сообщается о пострадавших
16:54 Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике
16:36 Госдума приняла в третьем чтении закон об иноагентах. Главное
15:40 В Ростовской области несколько дней ищут сбежавшего крокодила
14:29 Глава Крыма Аксенов назвал жителям причину «громкого хлопка»
14:05 На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда
13:41 Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве тушат с вертолета
12:55 В проект закона о внесудебном закрытии СМИ добавили «право на ошибку»
12:12 Столтенберг: НАТО увеличит силы реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек
11:01 «Автобусы не предлагать». Белгородцы просят Володина помочь сохранить в городе троллейбусы
09:52 Губернатор Курской области Старовойт ночью сообщил о сбитом беспилотнике
09:35 В Канаде шестеро полицейских ранены в перестрелке с грабителями банка, подозреваемые убиты
20:08 «Мосавтосантранс» прокомментировал жалобы водителей «скорых» на низкие зарплаты
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK