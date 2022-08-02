Губернатор Белгородской области сообщил, что школы и детсады в приграничной зоне будут закрыты
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что школы и детские сады в приграничной зоне будут закрыты.
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«В 5 муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями», — сообщил Гладков в телеграм-канале.
По его словам, в приграничных территориях в четырех муниципальных образованиях (Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка) с 1 сентября школы и детсады будут работать в обычном формате.
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«В 5 муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями», — сообщил Гладков в телеграм-канале.
По его словам, в приграничных территориях в четырех муниципальных образованиях (Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка) с 1 сентября школы и детсады будут работать в обычном формате.
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