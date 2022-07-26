Песков: Россия понимает «чувствительное отношение» Китая к вопросу по Тайваню
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия солидарна с Китаем и понимает его чувствительное отношение к вопросу по Тайваню, пишут РИА Новости.
«США здесь выбирают путь конфронтации — и ничего хорошего это не сулит», полагает Песков.
Также он сообщил журналистам, что безопасность границ России надёжна по всему периметру, «несмотря на возможность возникновения провокационных ситуаций на Тайване».
Напомним, накануне возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обстановка в регионе обостряется.
«США здесь выбирают путь конфронтации — и ничего хорошего это не сулит», полагает Песков.
Также он сообщил журналистам, что безопасность границ России надёжна по всему периметру, «несмотря на возможность возникновения провокационных ситуаций на Тайване».
Напомним, накануне возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обстановка в регионе обостряется.
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