В ХМАО задержаны трое подозреваемых в убийстве медвежонка, сообщили в МВД
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в ХМАО полицейские задержали подозреваемых в жестоком убийстве медвежонка.
Ранее информация об этом появилась в местных пабликах.
«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району была выявлена информация об убийстве медвежонка на федеральной трассе, вблизи поселка Салым. В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых», — сообщила Волк.
По данным МВД, трое местных жителей признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки сожгли и выбросили в мусорный бак.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 258 УК РФ (Незаконная охота). У подозреваемых изъяты ружье и автомобиль.
Ранее информация об этом появилась в местных пабликах.
«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району была выявлена информация об убийстве медвежонка на федеральной трассе, вблизи поселка Салым. В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых», — сообщила Волк.
По данным МВД, трое местных жителей признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки сожгли и выбросили в мусорный бак.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 258 УК РФ (Незаконная охота). У подозреваемых изъяты ружье и автомобиль.
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