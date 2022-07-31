«ВКонтакте»: пост на странице Медведева о границах России был опубликован сторонним пользователем
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила журналистам, что пост на странице Дмитрия Медведева был опубликован сторонним пользователем.
«Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — говорится в сообщении (цитата по РБК).
Ранее помощник зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил, что аккаунт политика был взломан.
Ночью 2 августа на странице Медведева в ВК был опубликован пост, в котором говорилось о том, что границы России «нигде не заканчиваются», а развал СССР был назван роковой ошибкой. В посте сообщалось, что страна «пойдет в поход для восстановления границ нашей Родины», также было написано о планах присоединения Грузии, Казахстан при этом автор поста назвал «искусственным государством». Также в публикации отмечалось, что все народы бывшего Союза «снова будут жить вместе». Позже запись была удалена.
Олег Осипов заявил журналистам, что последний пост был опубликован Дмитрием Медведевым 31 июля, в нем говорилось про день Военно-морского флота. «А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — сказал помощник политика (цитата по ТАСС).
Добавим, что накануне вечером в телеграм-канале Медведева был опубликован пост о том, что «мир стал другим». «Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», — написал автор сообщения.
«Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — говорится в сообщении (цитата по РБК).
Ранее помощник зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил, что аккаунт политика был взломан.
Ночью 2 августа на странице Медведева в ВК был опубликован пост, в котором говорилось о том, что границы России «нигде не заканчиваются», а развал СССР был назван роковой ошибкой. В посте сообщалось, что страна «пойдет в поход для восстановления границ нашей Родины», также было написано о планах присоединения Грузии, Казахстан при этом автор поста назвал «искусственным государством». Также в публикации отмечалось, что все народы бывшего Союза «снова будут жить вместе». Позже запись была удалена.
Олег Осипов заявил журналистам, что последний пост был опубликован Дмитрием Медведевым 31 июля, в нем говорилось про день Военно-морского флота. «А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — сказал помощник политика (цитата по ТАСС).
Добавим, что накануне вечером в телеграм-канале Медведева был опубликован пост о том, что «мир стал другим». «Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», — написал автор сообщения.
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