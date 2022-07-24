Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧС из-за распространения оспы обезьян
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим ЧС из-за распространения оспы обезьян, сообщается в заявлении на сайте главы региона.
Такая мера принята для того, чтобы способствовать вакцинации в штате, говорится в сообщении. Штат получил более 61 тыс. доз вакцины от оспы, населению уже сделали более 25 тыс. прививок.
«Мы продолжим работать с федеральным правительством, чтобы получить больше вакцин, повысить осведомленность о снижении риска», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее режим ЧС в связи с оспой обезьян был введен в штате Нью-Йорк и городе Сан-Франциско.
Такая мера принята для того, чтобы способствовать вакцинации в штате, говорится в сообщении. Штат получил более 61 тыс. доз вакцины от оспы, населению уже сделали более 25 тыс. прививок.
«Мы продолжим работать с федеральным правительством, чтобы получить больше вакцин, повысить осведомленность о снижении риска», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее режим ЧС в связи с оспой обезьян был введен в штате Нью-Йорк и городе Сан-Франциско.
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