В Вашингтоне возле Капитолия произошла стрельба
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Вашингтоне недалеко от Капитолийского холма произошла стрельба, один человек убит, пятеро ранены. Очевидцы сообщают о 15 выстрелах, пишет Washington Post.
По данным местной полиции, о стрельбе возле жилого комплекса Azeeze Bates, расположенном в районе парка Кингман недалеко от северо-восточной окраины Капитолийского холма, сообщили в 20:30 по местному времени.
Причины стрельбы устанавливаются. О задержании преступника не сообщается.
По данным издания, известно еще о трех случаях стрельбы на разных улицах города.
По данным местной полиции, о стрельбе возле жилого комплекса Azeeze Bates, расположенном в районе парка Кингман недалеко от северо-восточной окраины Капитолийского холма, сообщили в 20:30 по местному времени.
Причины стрельбы устанавливаются. О задержании преступника не сообщается.
По данным издания, известно еще о трех случаях стрельбы на разных улицах города.
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