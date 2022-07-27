Бывшему футболисту «Урала» грозят уголовные дела после доноса депутата Госдумы
Россия и мир
Евгений Савин (справа). Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков написал обращение в МВД на фильм, который выпустил бывший профессиональный футболист (в том числе выступавший за екатеринбургский «Урал»), а ныне популярный блогер (имеет более миллиона подписчиков на YouTube) Евгений Савин.
В середине апреля Савин выпустил на своём канале фильм про украинских футболистов и беженцев. Этот фильм очень не понравился Терюшкову, и он обратился в полицию для его проверки на предмет дискредитации использования российской армии за рубежом и «фейков» о российской армии.
Ответ за подписью начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова последовал только сегодня. Согласно ему, в действиях Савина действительно усмотрели нарушения сразу двух уголовных статей — 207.3 УК РФ («фейки» о российской армии) и 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии за рубежом). Материалы переданы из МВД в СК для возбуждения уголовного дела. При этом статья 280.3 УК предусматривает административную преюдицию (ей должно предшествовать наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ), однако информации о том, что Савин был подвергнут административному наказанию, на сайтах судов нет.
Член Генсовета «Единой России» Роман Терюшков, избрался в Госдуму в прошлом году по Люберецкому одномандатному округу. В нижней палате парламента он вошёл в состав Комитета по физической культуре и спорту. Терюшков отметился рядом спорных инициатив в сфере профессионального спорта: активно продвигал введение системы паспортов болельщика (Fan ID) и предложил приравнять смену спортивного гражданства для спортсменов сборной России к госизмене.
Сам Савин в настоящий момент покинул Россию – вскоре после того как созданному им футбольному клубу «Красава» запретили тренироваться на стадионах Подмосковья.
Евгений Савин завершил профессиональную футбольную карьеру в 2015 году. За время карьеры он сменил 13 клубов, в том числе проведя полгода в составе ФК «Урал». Савин ушёл из «Урала» в зимний перерыв сезона 2012/2013 — по итогам этого сезона «Урал» вышел в Премьер-лигу.
В середине апреля Савин выпустил на своём канале фильм про украинских футболистов и беженцев. Этот фильм очень не понравился Терюшкову, и он обратился в полицию для его проверки на предмет дискредитации использования российской армии за рубежом и «фейков» о российской армии.
Ответ за подписью начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова последовал только сегодня. Согласно ему, в действиях Савина действительно усмотрели нарушения сразу двух уголовных статей — 207.3 УК РФ («фейки» о российской армии) и 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии за рубежом). Материалы переданы из МВД в СК для возбуждения уголовного дела. При этом статья 280.3 УК предусматривает административную преюдицию (ей должно предшествовать наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ), однако информации о том, что Савин был подвергнут административному наказанию, на сайтах судов нет.
Ответ ГУ МВД по Москве депутату Роману Терюшкову. Скан: телеграм-канал Романа Терюшкова
Член Генсовета «Единой России» Роман Терюшков, избрался в Госдуму в прошлом году по Люберецкому одномандатному округу. В нижней палате парламента он вошёл в состав Комитета по физической культуре и спорту. Терюшков отметился рядом спорных инициатив в сфере профессионального спорта: активно продвигал введение системы паспортов болельщика (Fan ID) и предложил приравнять смену спортивного гражданства для спортсменов сборной России к госизмене.
Сам Савин в настоящий момент покинул Россию – вскоре после того как созданному им футбольному клубу «Красава» запретили тренироваться на стадионах Подмосковья.
Евгений Савин завершил профессиональную футбольную карьеру в 2015 году. За время карьеры он сменил 13 клубов, в том числе проведя полгода в составе ФК «Урал». Савин ушёл из «Урала» в зимний перерыв сезона 2012/2013 — по итогам этого сезона «Урал» вышел в Премьер-лигу.
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