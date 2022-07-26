В Москве при попытке получить взятку в 10 миллионов рублей задержан подполковник полиции

17.22 Понедельник, 1 августа 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Москве силовики задержали подполковника полиции, который пытался получить взятку в 10 миллионов рублей, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, подполковник был задержан еще 29 июля. По предварительной информации, он требовал взятку от потерпевших за возбуждение уголовного дела о мошенничестве по их заявлению.

В отношении подполковника 1982 года рождения возбуждено уголовное дело. В отделе полиции проводят служебную проверку.

Напомним, 22 июля Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД имущество на 130 миллионов рублей.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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