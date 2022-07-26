В Москве при попытке получить взятку в 10 миллионов рублей задержан подполковник полиции
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Москве силовики задержали подполковника полиции, который пытался получить взятку в 10 миллионов рублей, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, подполковник был задержан еще 29 июля. По предварительной информации, он требовал взятку от потерпевших за возбуждение уголовного дела о мошенничестве по их заявлению.
В отношении подполковника 1982 года рождения возбуждено уголовное дело. В отделе полиции проводят служебную проверку.
Напомним, 22 июля Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД имущество на 130 миллионов рублей.
По данным издания, подполковник был задержан еще 29 июля. По предварительной информации, он требовал взятку от потерпевших за возбуждение уголовного дела о мошенничестве по их заявлению.
В отношении подполковника 1982 года рождения возбуждено уголовное дело. В отделе полиции проводят служебную проверку.
Напомним, 22 июля Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД имущество на 130 миллионов рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Соловьева за его слова о Екатеринбурге
26 июля 2022
26 июля 2022