Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД имущество на 130 миллионов
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества бывшего инспектора ГИБДД.
Как сообщает ведомство, речь о бывшем инспекторе ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве Сергее Кузнецове. Во время госслужбы он приобрел и оформил на себя и своих родственников 23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены в ОАЭ и Болгарии, и «автотранспортное средство». «Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн руб. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщают, что в индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружены 23 тыс. 850 евро, 60 тыс. долларов США и более 48 млн руб. Законность происхождения этих денег также не подтверждена.
Как сообщает ведомство, речь о бывшем инспекторе ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве Сергее Кузнецове. Во время госслужбы он приобрел и оформил на себя и своих родственников 23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены в ОАЭ и Болгарии, и «автотранспортное средство». «Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн руб. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщают, что в индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружены 23 тыс. 850 евро, 60 тыс. долларов США и более 48 млн руб. Законность происхождения этих денег также не подтверждена.
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