Папа Римский Франциск посетит Казахстан 13-15 сентября
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Папа Римский Франциск посетит Казахстан 13-15 сентября, сообщает в соцсетях пресс-служба президента Казахстана.
«По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года. В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий», — сообщает пресс-служба.
Также сообщение о предстоящем визите появилось в официальном сообщении Ватикана. «Принимая приглашение гражданских и церковных властей, Папа Франциск совершит объявленное Апостольское Путешествие в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года, посещая город Нур-Султан по случаю VII Съезда Лидеров Мировых и Традиционных Религий», — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее папа Франциск выразил надежду, что в Казахстане сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Напомним, в конце апреля папа Римский Франциск сообщил, что встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме, которая была запланирована на июнь, не состоится.
Предыдущая очная встреча патриарха и папы Римского состоялась на Кубе в 2016 году.
«По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года. В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий», — сообщает пресс-служба.
Также сообщение о предстоящем визите появилось в официальном сообщении Ватикана. «Принимая приглашение гражданских и церковных властей, Папа Франциск совершит объявленное Апостольское Путешествие в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года, посещая город Нур-Султан по случаю VII Съезда Лидеров Мировых и Традиционных Религий», — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее папа Франциск выразил надежду, что в Казахстане сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Напомним, в конце апреля папа Римский Франциск сообщил, что встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме, которая была запланирована на июнь, не состоится.
Предыдущая очная встреча патриарха и папы Римского состоялась на Кубе в 2016 году.
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