Nikkei Asia: США перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню перед возможным визитом Пелоси
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Американские военные перемещают авианосцы и самолеты ближе к Тайваню в преддверии ожидаемого, но пока неподтвержденного визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом пишет Nikkei Asia.
По данным издания, военные создают «буферную зону» для самолета Пелоси, если она решит посетить остров.
В понедельник 1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что визит Пелоси на Тайвань станет грубым вмешательством во внутреннюю политику и приведет к «очень серьезным последствиям».
Этот шаг дестабилизирует ситуацию в Тайваньском проливе и нанесет удар по китайско-американским отношениям, считает Лицзянь. В МИД КНР заявили, что «народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки».
Ранее в СМИ появилась информация, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.
По данным издания, военные создают «буферную зону» для самолета Пелоси, если она решит посетить остров.
В понедельник 1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что визит Пелоси на Тайвань станет грубым вмешательством во внутреннюю политику и приведет к «очень серьезным последствиям».
Этот шаг дестабилизирует ситуацию в Тайваньском проливе и нанесет удар по китайско-американским отношениям, считает Лицзянь. В МИД КНР заявили, что «народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки».
Ранее в СМИ появилась информация, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.
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