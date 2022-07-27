В Кении женщины-кандидаты подвергаются нападениям перед всеобщими выборами
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Кении накануне всеобщих выборов женщины-кандидаты подвергаются нападениям и оскорблениям, пишет Reuters со ссылкой на Ассоциацию женщин-парламентариев.
Издание пишет, что известно о «десятках» таких случаев, но о большинстве нападений женщины так и не сообщают.
На одну из пострадавших, кенийского психолога Лиз Нджуэ, которая планировала баллотироваться в депутаты окружной ассамблеи, напали перед процедурой праймериз. Её хватали за волосы, разорвали на ней одежду. В итоге она была вынуждена пропустить голосование и проиграла гонку, пишет издание. О нападении было заявлено в полицию, но пока установить злоумышленников не смогли. Предположительно, речь может идти о политических конкурентах.
По данным Ассоциации женщин-парламентариев Кении, из-за распространившихся случаев насилия многие женщины отказываются от участия в выборах, а о своих политических амбициях заявляют только самые решительные. «Люди говорят: мы хотим, чтобы больше женщин получили места в политике. Но как они смогут их получить, если их унижают?», — говорит Лиз Нджуэ.
Издание подчеркивает, что «ни одна из основных политических партий не ответила на запросы о комментариях по этому вопросу».
По данным Reuters, гендерная квота, при которой «ни один пол не должен занимать более двух третей избираемых или назначаемых должностей», в стране никогда не выполнялась. При этом в соседних Эфиопии, Танзании и Уганде женщины составляют более трети парламентариев, отмечает издание. Добавим, что в Эфиопии и Танзании посты президентов занимают женщины.
Всеобщие выборы в Кении планируются 9 августа. На них будут избирать президента, членов Национальной ассамблеи и Сената, губернаторов и членов ассамблей 47 округов.
Издание пишет, что известно о «десятках» таких случаев, но о большинстве нападений женщины так и не сообщают.
На одну из пострадавших, кенийского психолога Лиз Нджуэ, которая планировала баллотироваться в депутаты окружной ассамблеи, напали перед процедурой праймериз. Её хватали за волосы, разорвали на ней одежду. В итоге она была вынуждена пропустить голосование и проиграла гонку, пишет издание. О нападении было заявлено в полицию, но пока установить злоумышленников не смогли. Предположительно, речь может идти о политических конкурентах.
По данным Ассоциации женщин-парламентариев Кении, из-за распространившихся случаев насилия многие женщины отказываются от участия в выборах, а о своих политических амбициях заявляют только самые решительные. «Люди говорят: мы хотим, чтобы больше женщин получили места в политике. Но как они смогут их получить, если их унижают?», — говорит Лиз Нджуэ.
Издание подчеркивает, что «ни одна из основных политических партий не ответила на запросы о комментариях по этому вопросу».
По данным Reuters, гендерная квота, при которой «ни один пол не должен занимать более двух третей избираемых или назначаемых должностей», в стране никогда не выполнялась. При этом в соседних Эфиопии, Танзании и Уганде женщины составляют более трети парламентариев, отмечает издание. Добавим, что в Эфиопии и Танзании посты президентов занимают женщины.
Всеобщие выборы в Кении планируются 9 августа. На них будут избирать президента, членов Национальной ассамблеи и Сената, губернаторов и членов ассамблей 47 округов.
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