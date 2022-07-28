Оперштаб: в Верхоянском районе Якутии из-за наводнения повреждены 347 индивидуальных и 85 многоквартирных домов
Россия и мир
Фото: телеграм-канал главы Верхоянского района Чирикова Гаврила
В Верхоянском районе Якутии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. Местные власти сообщают, что с понедельника 1 августа начинаются выплаты пострадавшим от наводнения.
«На сегодняшний день отправлены документы в исполнительную дирекцию на 347 индивидуальных жилых домов, акты по 85 многоквартирным жилым домам и 22 социальным объектам», — сообщил в телеграм-канале министр по развитию Арктики и делам народов Севера Владимир Черноградский.
По состоянию на 31 июля жителями района подано 5741 заявление на выплату единовременной материальной помощи.
Напомним, 13 июля город Верхоянск в Якутии оказался почти полностью затоплен из-за прорыва дамбы на фоне обильных осадков.
Из-за подъема воды в реках в районе был введен режим ЧС.
«На сегодняшний день отправлены документы в исполнительную дирекцию на 347 индивидуальных жилых домов, акты по 85 многоквартирным жилым домам и 22 социальным объектам», — сообщил в телеграм-канале министр по развитию Арктики и делам народов Севера Владимир Черноградский.
По состоянию на 31 июля жителями района подано 5741 заявление на выплату единовременной материальной помощи.
Напомним, 13 июля город Верхоянск в Якутии оказался почти полностью затоплен из-за прорыва дамбы на фоне обильных осадков.
Из-за подъема воды в реках в районе был введен режим ЧС.
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