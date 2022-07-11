В Якутии город Верхоянск оказался почти полностью затоплен из-за прорыва дамбы

09.55 Среда, 13 июля 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал главы Верхоянского района Чирикова Гаврила
В якутском городе Верхоянск из-за обильных осадков вода прорвала дамбу, вышедшая из берегов река затопила все улицы и придворовые территории. Прокуратура начала проверку.

Прорыв произошел в ночь на среду 13 июля. «По местному времени в 01:30 ч. 13 июля уровень воды достиг 10 м 33 см при критическом — 10 м 20 см. Вода прорвала дамбу на бывшей пристани РайПО и ворвалась в город, затопила все улицы и придворовые территории», — сообщает пресс-служба администрации МО «Верхоянский район». Город частично обесточен.

В официальном канале главы Верхоянского района сообщается, что в городе «в результате прохождения волны дождевого паводка наблюдается подтопление 54 приусадебных участков».

Проверку по факту прорыва дамбы начала прокуратура, на место выехал и.о. Верхоянского межрайонного прокурора. «В ходе проверки прокуратурой во взаимодействии с органами государственной власти республики, местного самоуправления, иными уполномоченными органами будет дана оценка полноте принимаемых мер по обеспечению защиты населений и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в региональном МЧС призвали население подготовиться к возможной экстренной ситуации и эвакуации. «Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхоянского района быть бдительными, заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей», — сообщало ведомство. Также жителей просили заранее подготовить запас лекарств, продуктов на несколько дней и комплект одежды.

Город Верхоянск с населением около тысячи человек — самый северный город Якутии, расположен на правом берегу реки Яна.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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