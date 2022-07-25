СМИ: В Башкирии задержан врио главы МВД, у него прошли обыски

17.02 Пятница, 29 июля 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Сотрудники ФСБ провели обыски у руководства МВД Башкирии, сообщает UFA1.RU со ссылкой на два источника.

По данным издания, обыски прошли у врио главы МВД Башкирии Андрея Москвитина, замначальника полиции по оперативной работе.

Сообщается, что оперативники, которые проводили обыски, прибыли из Читы (до 2019 года Москвитин работал замначальника управления угрозыска МВД по Забайкальскому краю, пишут СМИ).

Также издание со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Забайкальскому краю сообщает, что 29 июля на территории Башкортостана и Забайкальского края задержаны «бывшие высокопоставленные полицейские, причастные к посредничеству во взяточничестве и получению взяток в особо крупном размере».

«В ходе оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что два бывших высокопоставленных сотрудника УМВД России по Забайкальскому краю создали условия для получения одним из них от учредителя коммерческой фирмы города Читы взятки в виде квартиры за осуществление общего покровительства над предпринимательской деятельностью коммерсанта», — пишет издание со ссылкой на пресс-службу.

По данным СМИ, задержан бывший замглавы МВД Забайкальского края.

UFA1.RU пишет, что СУ СК России по Забайкальскому краю возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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