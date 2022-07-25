DHL Express прекращает экспресс-доставку грузов и документов внутри РФ с 1 сентября
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Компания DHL Express объявила, что с 1 сентября прекращает экспресс-доставку грузов и документов внутри РФ.
Об этом говорится в заявлении компании на официальном сайте.
«В связи с существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 01 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.
В компании уточняют, что АО «ДХЛ Интернешнл» теперь не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, которая обеспечивает автоматизацию услуг доставки внутри России.
«Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express», — сообщают в компании.
При этом отмечается, что после 1 сентября компания продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу.
Документы и грузы, принятые до 31 августа, будут доставлены получателям по России.
DHL Express — один из мировых лидеров в области экспресс-доставки.
Об этом говорится в заявлении компании на официальном сайте.
«В связи с существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 01 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.
В компании уточняют, что АО «ДХЛ Интернешнл» теперь не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, которая обеспечивает автоматизацию услуг доставки внутри России.
«Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express», — сообщают в компании.
При этом отмечается, что после 1 сентября компания продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу.
Документы и грузы, принятые до 31 августа, будут доставлены получателям по России.
DHL Express — один из мировых лидеров в области экспресс-доставки.
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