В Краснодарском крае мать с 7 детьми заблудилась в лесу, спасатели нашли их ночью
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Женщина с 7 детьми заблудилась в лесу в Апшеронском районе Краснодарского края, сообщение об этом поступило спасателям во втором часу ночи.
«Накануне около 15.30 женщина и 7 ее детей отправились из п. Нефтегорск в ст. Ширванскую через лесной массив и перестали выходить на связь», — сообщили в региональном МЧС. На поиски отправились спасатели, полиция, волонтеры — больше 40 человек и 8 единиц техники.
В ходе поисковых работ спасатели обнаружили в лесу следы, детские вещи и обувь. «В 2.55 29 июля сотрудники МЧС России нашли мать и детей в лесу у костра, обогрели их и на автомобиле быстрого реагирования доставили домой», — говорится в сообщении ведомства.
«Накануне около 15.30 женщина и 7 ее детей отправились из п. Нефтегорск в ст. Ширванскую через лесной массив и перестали выходить на связь», — сообщили в региональном МЧС. На поиски отправились спасатели, полиция, волонтеры — больше 40 человек и 8 единиц техники.
В ходе поисковых работ спасатели обнаружили в лесу следы, детские вещи и обувь. «В 2.55 29 июля сотрудники МЧС России нашли мать и детей в лесу у костра, обогрели их и на автомобиле быстрого реагирования доставили домой», — говорится в сообщении ведомства.
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