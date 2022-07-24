В Чите введен режим повышенной готовности из-за угрозы наводнения
Россия и мир
Фото: пресс-служба правительства Забайкалья/75.ru
В Чите введен режим повышенной готовности из-за угрозы наводнения. В реке Чита уровень воды поднялся до опасной отметки, сообщили в МЧС.
В ведомстве опубликовали экстренное предупреждение для населения. «На реке Чита в результате сильных дождей наблюдается формирование высокого паводка. Общий подъем составил 232 сантиметров, уровень воды достиг отметки 247 сантиметров, при критическом значении выхода на пойму 160 сантиметров и опасном явлении 300 сантиметров. Пойма подтоплена на 87 сантиметров», — сообщают в региональном МЧС.
Жителей предупреждают, что в ближайшие дни снова ожидается подъем уровня воды — на 50-90 сантиметров. «Наблюдается затопление дачных кооперативов в пойме реки. Существует угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города. Будьте готовы к эвакуации», — говорится в сообщении.
Власти региона принимают экстренные меры. Развернуты три пункта временного размещения. Заключены договоры на поставку питьевой воды и предметов первой необходимости. Ведутся берегоукрепляющие работы, некоторые участки дорог перекрыты. К поселкам подъезжают автобусы на случай эвакуации населения.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место подтопления улиц.
С 25 по 27 июля из-за обильных осадков пострадали пять районов Забайкалья.
В ведомстве опубликовали экстренное предупреждение для населения. «На реке Чита в результате сильных дождей наблюдается формирование высокого паводка. Общий подъем составил 232 сантиметров, уровень воды достиг отметки 247 сантиметров, при критическом значении выхода на пойму 160 сантиметров и опасном явлении 300 сантиметров. Пойма подтоплена на 87 сантиметров», — сообщают в региональном МЧС.
Жителей предупреждают, что в ближайшие дни снова ожидается подъем уровня воды — на 50-90 сантиметров. «Наблюдается затопление дачных кооперативов в пойме реки. Существует угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города. Будьте готовы к эвакуации», — говорится в сообщении.
Власти региона принимают экстренные меры. Развернуты три пункта временного размещения. Заключены договоры на поставку питьевой воды и предметов первой необходимости. Ведутся берегоукрепляющие работы, некоторые участки дорог перекрыты. К поселкам подъезжают автобусы на случай эвакуации населения.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место подтопления улиц.
С 25 по 27 июля из-за обильных осадков пострадали пять районов Забайкалья.
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