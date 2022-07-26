Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об утреннем обстреле села Сачковичи
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Богомаза
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром был обстрелян населенный пункт Сачковичи в Климовском районе.
По словам главы региона, повреждена линия электропередач.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее в местных телеграм-каналах очевидцы сообщали о звуках стрельбы в Брянской области.
По словам главы региона, повреждена линия электропередач.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее в местных телеграм-каналах очевидцы сообщали о звуках стрельбы в Брянской области.
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