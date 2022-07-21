В Москве при пожаре в хостеле погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
На юго-востоке Москвы в ночь на 29 июля произошел пожар в хостеле, расположенном на 1 этаже 16-тиэтажного жилого дома на улице Алма-Атинской.
Спасатели эвакуировали из дома более 200 человек. Восемь человек погибли, сообщили в региональном управлении МЧС. Четыре постояльца хостела пострадали.
По предварительной информации, загорелись три комнаты и коридор.
ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что к большому числу погибших привело то, что на окнах в здании были решетки.
«Коммерсант» пишет, что среди постояльцев были в основном рабочие и продавцы расположенных неподалеку торгового комплекса и рынка.
По предварительным данным, источником возгорания могло стать короткое замыкание из-за неисправного электрооборудования.
СК возбудил уголовное дело.
Спасатели эвакуировали из дома более 200 человек. Восемь человек погибли, сообщили в региональном управлении МЧС. Четыре постояльца хостела пострадали.
По предварительной информации, загорелись три комнаты и коридор.
ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что к большому числу погибших привело то, что на окнах в здании были решетки.
«Коммерсант» пишет, что среди постояльцев были в основном рабочие и продавцы расположенных неподалеку торгового комплекса и рынка.
По предварительным данным, источником возгорания могло стать короткое замыкание из-за неисправного электрооборудования.
СК возбудил уголовное дело.
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