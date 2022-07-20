В Санкт-Петербурге по делу о насилии над школьницей арестован глава федерации мотоспорта
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Глава федерации мотоспорта Санкт-Петербурга арестован по делу о насилии над 15-летней школьницей, сообщают РИА Новости.
«Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максиму Бубликову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст. 132 УК РФ», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Срок меры — 25 сентября.
Бубликов был задержан 26 июля. В этот же день ему было предъявлено обвинение. Свою вину он не признал.
В пресс-службе сообщили, что защитник указал на то, что Бубликов ранее не был судим, «обязуется не скрываться, имеет социальные связи, родственников, нуждающихся в его уходе».
По данным СМИ, Бубликову 54 года.
Процесс проходил в закрытом режиме.
«Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максиму Бубликову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст. 132 УК РФ», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Срок меры — 25 сентября.
Бубликов был задержан 26 июля. В этот же день ему было предъявлено обвинение. Свою вину он не признал.
В пресс-службе сообщили, что защитник указал на то, что Бубликов ранее не был судим, «обязуется не скрываться, имеет социальные связи, родственников, нуждающихся в его уходе».
По данным СМИ, Бубликову 54 года.
Процесс проходил в закрытом режиме.
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