В трех регионах РФ рецептурные лекарства будут продавать онлайн
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В трех регионах РФ планируется провести эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, сообщает пресс-служба правительства.
Эксперимент начнется в марте 2023 года, его проведут в Москве, Московской области и в Белгородской области (там уже внедрена электронная форма рецепта).
«Для многих граждан дистанционный формат покупки гораздо удобнее, а для маломобильных пациентов или пациентов с хроническими заболеваниями, для кого не всегда просто выходить из дома, он позволит сделать лечение более доступным», — отметил Михаил Мишустин.
Перечень лекарств для продажи онлайн будет утверждаться отдельно.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, минздрав уже разработал законопроект, который устанавливает группы препаратов для онлайн-торговли и правила их реализации.
Эксперимент начнется в марте 2023 года, его проведут в Москве, Московской области и в Белгородской области (там уже внедрена электронная форма рецепта).
«Для многих граждан дистанционный формат покупки гораздо удобнее, а для маломобильных пациентов или пациентов с хроническими заболеваниями, для кого не всегда просто выходить из дома, он позволит сделать лечение более доступным», — отметил Михаил Мишустин.
Перечень лекарств для продажи онлайн будет утверждаться отдельно.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, минздрав уже разработал законопроект, который устанавливает группы препаратов для онлайн-торговли и правила их реализации.
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