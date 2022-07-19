Пожары в Якутии подошли к населенным пунктам, из лагеря «Орленок» эвакуируют детей
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Якутии лесные пожары подошли вплотную к населенным пунктам.
В поселке Арылах, в котором живут около 1,8 тыс. человек, горят уже пять домов, сообщает МЧС. Туда направлен самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. Идет эвакуация населения.
Также сообщается, что из соседнего детского лагеря «Орленок» эвакуируют детей.
«В превентивных целях проведена эвакуация из детского лагеря "Орлёнок" 325 человек, в том числе 260 детей. По предварительной информации пострадавших нет. Дополнительно в готовность приведён вертолёт Ми-26 МЧС России. Проводится наращивание сил и средств», — говорится в сообщении ведомства.
В поселке Арылах, в котором живут около 1,8 тыс. человек, горят уже пять домов, сообщает МЧС. Туда направлен самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. Идет эвакуация населения.
Также сообщается, что из соседнего детского лагеря «Орленок» эвакуируют детей.
«В превентивных целях проведена эвакуация из детского лагеря "Орлёнок" 325 человек, в том числе 260 детей. По предварительной информации пострадавших нет. Дополнительно в готовность приведён вертолёт Ми-26 МЧС России. Проводится наращивание сил и средств», — говорится в сообщении ведомства.
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