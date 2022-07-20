В Якутске задержан военком города, в его квартире прошли обыски
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Якутске задержан военком города Афанасий Захаров, пишут РИА Новости со ссылкой на источник близкий со следствием.
«Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова, действительно, задержали. В его квартире прошли обыски. Сегодня должны избрать меру пресечения», — сказал источник агентству.
Причина задержания не сообщается. В местных СМИ предположили, что речь может идти о превышении должностных полномочий.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
«Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова, действительно, задержали. В его квартире прошли обыски. Сегодня должны избрать меру пресечения», — сказал источник агентству.
Причина задержания не сообщается. В местных СМИ предположили, что речь может идти о превышении должностных полномочий.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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