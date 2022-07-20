CNN: Байден одобрил обмен россиянина Бута на граждан США Грайнер и Уилана
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент США поддержал идею обмена россиянина Виктора Бута на граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
По данным телеканала, такое предложение было направлено российской стороне еще в июне. Ответа от Москвы пока нет, утверждают источники.
Сообщается, что против обмена выступало министерство юстиции США, однако вскоре представители минюста «признали, что идея обменять Бута пользуется поддержкой среди высших должностных лиц госдепартамента и Белого дома, включая самого президента Байдена», пишет CNN.
Напомним, Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по американскому запросу, после его вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора, целью которого были убийства граждан США и материальная поддержка терроризма. В 2012 году он был приговорен к 25 годам тюрьмы.
Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года в номере гостиницы «Метрополь» в Москве. Он был признан виновным по статье о шпионаже и приговорен к 16 годам строгого режима.
Бриттни Грайнер, американская баскетболистка, была арестована в феврале этого года, ее подозревают в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.
По данным телеканала, такое предложение было направлено российской стороне еще в июне. Ответа от Москвы пока нет, утверждают источники.
Сообщается, что против обмена выступало министерство юстиции США, однако вскоре представители минюста «признали, что идея обменять Бута пользуется поддержкой среди высших должностных лиц госдепартамента и Белого дома, включая самого президента Байдена», пишет CNN.
Напомним, Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по американскому запросу, после его вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора, целью которого были убийства граждан США и материальная поддержка терроризма. В 2012 году он был приговорен к 25 годам тюрьмы.
Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года в номере гостиницы «Метрополь» в Москве. Он был признан виновным по статье о шпионаже и приговорен к 16 годам строгого режима.
Бриттни Грайнер, американская баскетболистка, была арестована в феврале этого года, ее подозревают в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.
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