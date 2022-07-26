Ростуризм: снимать наличные с карты «Мир» на Кубе нельзя
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала сообщения СМИ о том, что на Кубе стали принимать карты платежной системы «Мир».
«Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты «Мир» на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна», — сообщается в официальном телеграм-канале главы Федерального агентства по туризму.
При этом, по словам Догузовой, «работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в кубинских банкоматах можно снять наличные песо с карт «Мир».
«Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты «Мир» на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна», — сообщается в официальном телеграм-канале главы Федерального агентства по туризму.
При этом, по словам Догузовой, «работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в кубинских банкоматах можно снять наличные песо с карт «Мир».
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