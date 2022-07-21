Американский производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России
Россия и мир
Фото: Антон Каптелов/Вечерние ведомости
Крупнейший производитель лифтов и подъемного оборудования Otis объявил о продаже своего российского бизнеса. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании.
В компании заявляют, что причиной стал продолжающийся кризис, сбои в цепочках поставок, «ужесточение правил». «Мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым», — говорится в заявлении.
Otis заключил соглашение с российской инвестиционной компанией Ice Development для продажи 100% доли бизнеса в России. «После передачи права собственности Ice Development планирует возобновить производство в полном объеме на производственной площадке Otis в Санкт-Петербурге под новым брендом», — сообщили в компании, отметив, что продажа бизнеса обеспечит «более надежное будущее для местных коллег, клиентов и акционеров».
Также в компании сообщают, что продолжат оказывать гуманитарную помощь Украине.
В марте американский производитель лифтов прекратил принимать заказы на новое оборудование и инвестировать в операции в России.
Напомним, в июне стало известно, что на российском рынке образовался дефицит скоростных лифтов, что может стать проблемой для строительства небоскребов и других высокобюджетных проектов.
В компании заявляют, что причиной стал продолжающийся кризис, сбои в цепочках поставок, «ужесточение правил». «Мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым», — говорится в заявлении.
Otis заключил соглашение с российской инвестиционной компанией Ice Development для продажи 100% доли бизнеса в России. «После передачи права собственности Ice Development планирует возобновить производство в полном объеме на производственной площадке Otis в Санкт-Петербурге под новым брендом», — сообщили в компании, отметив, что продажа бизнеса обеспечит «более надежное будущее для местных коллег, клиентов и акционеров».
Также в компании сообщают, что продолжат оказывать гуманитарную помощь Украине.
В марте американский производитель лифтов прекратил принимать заказы на новое оборудование и инвестировать в операции в России.
Напомним, в июне стало известно, что на российском рынке образовался дефицит скоростных лифтов, что может стать проблемой для строительства небоскребов и других высокобюджетных проектов.
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