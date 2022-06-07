В России образовался дефицит высокоскоростных лифтов
Россия и мир
Фото: Антон Каптелов/Вечерние ведомости
Компании, производящие скоростные лифты, перестали принимать заказы от российских застройщиков, в результате на рынке образовался дефицит, пишет Forbes.
Речь идет в первую очередь об американской Otis и финской Kone. При этом участники рынка отмечают, что это мало повлияет на массовое жилье, но станет проблемой для строительства небоскребов и других высокобюджетных проектов.
Примерно 75% вводимых в эксплуатацию лифтов в России приходится на устройства отечественного производства, пишет издание со ссылкой на данные Национального лифтового союза (при этом в эту часть входит и продукция Otis, так как у компании есть локализованное в России производство). В прошлом году доля Otis на лифтовом рынке составляла 16%, доля Kone — только 3%. Лидером стал Щербинский лифтостроительный завод (20% от всех установленных в 2021 году лифтов).
По данным Forbes, зарубежные лифты использовались в основном в высокобюджетном жилье и небоскребах. Основной дефицит сейчас приходится на сложные лифты — с уникальным размерами шахты, автоматизированными системами управления и высокими требованиями к плавности движения. Отечественные компании пока не готовы к производству аналогов, поэтому застройщики ищут альтернативы у турецких и китайских производителей.
Самым востребованным вариантом на рынке остаются лифты со скоростью до 2,5 м/с, они производятся в России. Однако их полное импортозамещение пока невозможно, так как часть комплектующих для российских лифтов (тяговые элементы, микроэлектроника) только иностранного производства.
Участники рынка отмечают, что экономическая ситуация привела к росту цен на лифты в среднем на 30%.
Речь идет в первую очередь об американской Otis и финской Kone. При этом участники рынка отмечают, что это мало повлияет на массовое жилье, но станет проблемой для строительства небоскребов и других высокобюджетных проектов.
Примерно 75% вводимых в эксплуатацию лифтов в России приходится на устройства отечественного производства, пишет издание со ссылкой на данные Национального лифтового союза (при этом в эту часть входит и продукция Otis, так как у компании есть локализованное в России производство). В прошлом году доля Otis на лифтовом рынке составляла 16%, доля Kone — только 3%. Лидером стал Щербинский лифтостроительный завод (20% от всех установленных в 2021 году лифтов).
По данным Forbes, зарубежные лифты использовались в основном в высокобюджетном жилье и небоскребах. Основной дефицит сейчас приходится на сложные лифты — с уникальным размерами шахты, автоматизированными системами управления и высокими требованиями к плавности движения. Отечественные компании пока не готовы к производству аналогов, поэтому застройщики ищут альтернативы у турецких и китайских производителей.
Самым востребованным вариантом на рынке остаются лифты со скоростью до 2,5 м/с, они производятся в России. Однако их полное импортозамещение пока невозможно, так как часть комплектующих для российских лифтов (тяговые элементы, микроэлектроника) только иностранного производства.
Участники рынка отмечают, что экономическая ситуация привела к росту цен на лифты в среднем на 30%.
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