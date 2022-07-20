Глава Феодосии Лебедев подал в отставку по рекомендации Аксенова
Россия и мир
Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава администрации Феодосии Андрей Лебедев ушел в отставку «следуя рекомендации» главы Крыма Аксенова. Об этом Аксенов написал в телеграм-канале.
«Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию», — говорится в сообщении.
По словам Аксенова, руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, «но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными».
О каких именно недостатках идет речь, не сообщается.
В июне Аксенов предупредил, что руководство города Феодосии в полном составе может покинуть свои посты, если в городском хозяйстве не будет наведен порядок. При этом «вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации», заявлял глава Крыма.
Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года. До этого он возглавлял филиал предприятия «Крымхлеб».
«Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию», — говорится в сообщении.
По словам Аксенова, руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, «но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными».
О каких именно недостатках идет речь, не сообщается.
В июне Аксенов предупредил, что руководство города Феодосии в полном составе может покинуть свои посты, если в городском хозяйстве не будет наведен порядок. При этом «вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации», заявлял глава Крыма.
Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года. До этого он возглавлял филиал предприятия «Крымхлеб».
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