В Германии из-за забастовки персонала отменены более 1000 авиарейсов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Германии персонал наземного обслуживания авиакомпании Lufthansa в среду 27 июля проводит предупредительную однодневную забастовку. Сотрудники требуют повышения зарплат.
Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, авиакомпания в качестве меры предосторожности отменила более 1000 рейсов в аэропортах страны, 134 000 пассажиров были вынуждены изменить свои планы поездок или отменить их.
Пассажирам рекомендовали «не приезжать в аэропорты, потому что большинство стоек там все равно не обслуживаются», пишет издание.
В забастовке принимает участие персонал наземного обслуживания, в том числе авиатехники, водители тягачей. Профсоюз требует повышения зарплат на 9,5% (но не менее 350 евро) в качестве компенсации инфляции. Переговоры руководства авиакомпании с сотрудниками ранее не дали результатов. Следующая встреча запланирована на 3-4 августа.
Ранее к забастовке призвал объединенный профсоюз работников сферы услуг Ver.di, об этом сообщалось на странице профсоюза в соцсети.
Профсоюз объединяет около 20 тысяч работников.
Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, авиакомпания в качестве меры предосторожности отменила более 1000 рейсов в аэропортах страны, 134 000 пассажиров были вынуждены изменить свои планы поездок или отменить их.
Пассажирам рекомендовали «не приезжать в аэропорты, потому что большинство стоек там все равно не обслуживаются», пишет издание.
В забастовке принимает участие персонал наземного обслуживания, в том числе авиатехники, водители тягачей. Профсоюз требует повышения зарплат на 9,5% (но не менее 350 евро) в качестве компенсации инфляции. Переговоры руководства авиакомпании с сотрудниками ранее не дали результатов. Следующая встреча запланирована на 3-4 августа.
Ранее к забастовке призвал объединенный профсоюз работников сферы услуг Ver.di, об этом сообщалось на странице профсоюза в соцсети.
Профсоюз объединяет около 20 тысяч работников.
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