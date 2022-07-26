В регионах РФ закончился «Спутник Лайт», для ревакцинации предлагают первый компонент «Спутника V»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В российских поликлиниках закончилась вакцина «Спутник Лайт», пишет «Коммерсант». Сделать бустерную прививку предлагают первым компонентом «Спутника V».
На публикацию отреагировали в Минздраве. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что первый компонент «Спутника V» идентичен вакцине «Спутник Лайт». Его можно использовать для ревакцинации.
«Для ревакцинации от коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V": он абсолютно идентичен вакцине "Спутник Лайт"», — сказал Чуланов (цитата по ТАСС).
По его словам, в регионах есть необходимый запас «Спутник V».
На публикацию отреагировали в Минздраве. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что первый компонент «Спутника V» идентичен вакцине «Спутник Лайт». Его можно использовать для ревакцинации.
«Для ревакцинации от коронавируса можно использовать первый компонент "Спутника V": он абсолютно идентичен вакцине "Спутник Лайт"», — сказал Чуланов (цитата по ТАСС).
По его словам, в регионах есть необходимый запас «Спутник V».
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