В Ереване не работает метро из-за забастовки машинистов, они требуют повысить зарплаты

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Утром 27 июля машинисты ереванского метрополитена начали забастовку. Все станции закрыты. Об этом в соцсетях сообщает администрация метрополитена.«Двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна закрыты. Машинисты метро начали забастовку в 06.00 утра с требованием повышения зарплаты», — говорится в сообщении.Администрация ведет переговоры с сотрудниками и приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.В ереванском метро одна действующая линия (и одно ответвление), 10 станций. Две линии в проекте.Дневной пассажиропоток — около 70-77,5 тысяч человек (по данным на 2022 год).Позже администрация метрополитена сообщила, что работа метро восстановлена к 9:30. Руководство провело переговоры с машинистами. О чем именно сторонам удалось договориться, не сообщается.