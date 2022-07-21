В Ереване не работает метро из-за забастовки машинистов, они требуют повысить зарплаты
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Утром 27 июля машинисты ереванского метрополитена начали забастовку. Все станции закрыты. Об этом в соцсетях сообщает администрация метрополитена.
«Двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна закрыты. Машинисты метро начали забастовку в 06.00 утра с требованием повышения зарплаты», — говорится в сообщении.
Администрация ведет переговоры с сотрудниками и приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
В ереванском метро одна действующая линия (и одно ответвление), 10 станций. Две линии в проекте.
Дневной пассажиропоток — около 70-77,5 тысяч человек (по данным на 2022 год).
Обновлено. Позже администрация метрополитена сообщила, что работа метро восстановлена к 9:30. Руководство провело переговоры с машинистами. О чем именно сторонам удалось договориться, не сообщается.
«Двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна закрыты. Машинисты метро начали забастовку в 06.00 утра с требованием повышения зарплаты», — говорится в сообщении.
Администрация ведет переговоры с сотрудниками и приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
В ереванском метро одна действующая линия (и одно ответвление), 10 станций. Две линии в проекте.
Дневной пассажиропоток — около 70-77,5 тысяч человек (по данным на 2022 год).
Обновлено. Позже администрация метрополитена сообщила, что работа метро восстановлена к 9:30. Руководство провело переговоры с машинистами. О чем именно сторонам удалось договориться, не сообщается.
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