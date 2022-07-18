Мэр эстонского города Нарва заявила, что танк-памятник Т-34 демонтировать не будут
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Министерство обороны РФ/function.mil.ru
Танк-памятник Т-34 в Нарве переносить или демонтировать не будут. Об этом мэр города Катри Райк сообщила эстонскому телеканалу ERR.
«У городских властей, а также у городского собрания нет планов перенести танк. Танк — не самая большая проблема Эстонии, танк — не самая большая проблема в Нарве. Проблемы — это цены на отопление и электричество, рабочие места, образование на эстонском языке», — сказала Райк в эфире телеканала.
Мэр полагает, что памятник «является маленьким знаком идентичности и гордости» для русскоязычного населения города, он стал частью «сохранившейся гордости за то, что я здесь русский, я представляю тех, кто освободил Эстонию от фашистов, кто выстроил Нарву».
Ранее в эстонских СМИ звучали предложения демонтировать памятник или перенести его в музей.
Монумент был открыт 9 мая 1970 года.
«У городских властей, а также у городского собрания нет планов перенести танк. Танк — не самая большая проблема Эстонии, танк — не самая большая проблема в Нарве. Проблемы — это цены на отопление и электричество, рабочие места, образование на эстонском языке», — сказала Райк в эфире телеканала.
Мэр полагает, что памятник «является маленьким знаком идентичности и гордости» для русскоязычного населения города, он стал частью «сохранившейся гордости за то, что я здесь русский, я представляю тех, кто освободил Эстонию от фашистов, кто выстроил Нарву».
Ранее в эстонских СМИ звучали предложения демонтировать памятник или перенести его в музей.
Монумент был открыт 9 мая 1970 года.
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