«Автоваз» объявил о возобновлении производства Lada Granta с кондиционером
Россия и мир
Фото: сайт Автоваза/info.avtovaz.ru
«Автоваз» объявил о возобновлении производства Lada Granta с кондиционером. В компании сообщают, что на такие машины приходится около 80% продаж.
В комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит опциональный кондиционер, электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, сообщают в компании.
Стоимость седана с кондиционером – от 597 200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования) или от 745 900 рублей без ее использования.
Лифтбек с кондиционером стоит от 613 200 рублей со льготным кредитованием или от 765 900 рублей без госпрограммы.
Универсал Lada Granta Cross — от 650 000 рублей или от 811 900 рублей соответственно.
В комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит опциональный кондиционер, электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, сообщают в компании.
Стоимость седана с кондиционером – от 597 200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования) или от 745 900 рублей без ее использования.
Лифтбек с кондиционером стоит от 613 200 рублей со льготным кредитованием или от 765 900 рублей без госпрограммы.
Универсал Lada Granta Cross — от 650 000 рублей или от 811 900 рублей соответственно.
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