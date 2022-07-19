Боинг с 386 пассажирами совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области/65.mchs.gov.ru
Пассажирский Боинг-777, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске, сообщает региональное МЧС.
По данным ведомства, причиной стало спущенное колесо на основной стойке шасси (на стойке 4 колеса, одно из них оказалось спущено).
Сообщение о том, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» готовится совершить аварийную посадку, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области в 14.45 по местному времени. Самолет совершил посадку в 15.05.
В аэропорт немедленно выехали все оперативные службы. Пострадавших нет, уточняют в МЧС.
На борту находятся 399 человек (13 членов экипажа, 386 пассажиров).
По данным ведомства, причиной стало спущенное колесо на основной стойке шасси (на стойке 4 колеса, одно из них оказалось спущено).
Сообщение о том, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» готовится совершить аварийную посадку, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области в 14.45 по местному времени. Самолет совершил посадку в 15.05.
В аэропорт немедленно выехали все оперативные службы. Пострадавших нет, уточняют в МЧС.
На борту находятся 399 человек (13 членов экипажа, 386 пассажиров).
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