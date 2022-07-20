В пригороде Ванкувера 28-летний мужчина открыл стрельбу по бездомным
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В канадском городе Лэнгли, расположенном недалеко от Ванкувера, 28-летний мужчина открыл стрельбу по бездомным. Погибли двое, еще двое получили огнестрельные ранения, одна из пострадавших в критическом состоянии находится в больнице, сообщает СВС со ссылкой на местную полицию.
По данным телеканала, стрельба, которая продолжалась около 6 часов в разных районах, вероятнее всего, была целенаправленной.
Стрельба была зафиксирована в районе местного торгового центра, в казино, на автобусной остановке и в жилом комплексе. Полиция не сразу определила, что случаи связаны. Как только был установлен предполагаемый стрелок, экстренные службы разослали жителям на мобильные телефоны предупреждение о ЧП в городе.
Стрелок был ликвидирован полицией. Его мотивы пока неизвестны.
Мэр города Лэнгли Вэл ван ден Брук после происшествия заявила, что для нее это очень личная трагедия, так как она в качестве волонтера много времени проводит с бездомными и знает многих из них.
По данным телеканала, стрельба, которая продолжалась около 6 часов в разных районах, вероятнее всего, была целенаправленной.
Стрельба была зафиксирована в районе местного торгового центра, в казино, на автобусной остановке и в жилом комплексе. Полиция не сразу определила, что случаи связаны. Как только был установлен предполагаемый стрелок, экстренные службы разослали жителям на мобильные телефоны предупреждение о ЧП в городе.
Стрелок был ликвидирован полицией. Его мотивы пока неизвестны.
Мэр города Лэнгли Вэл ван ден Брук после происшествия заявила, что для нее это очень личная трагедия, так как она в качестве волонтера много времени проводит с бездомными и знает многих из них.
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