Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал напоить всю страну иван-чаем
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что собирается расширить в регионе производство иван-чая. Об этом он написал на своей странице во ВКонтакте.
«С чего начинается утро настоящего вологжанина? С чашки иван-чая. Его хватит на всех. Сами с удовольствием пьём и всю страну напоим», — написал Кувшинников по итогам визита на фабрику по производству иван-чая в Череповце.
По его словам, правительство намерено поддержать производителя. Предприятию предоставят статус «масштабного инвестпроекта», также будет проработан вопрос с Минсельхозом о присвоении иван-чаю «статуса сельхозпродукции».
«У производителей напитка амбициозные планы — выйти на экспортные рынки и занять премиальные полки в магазинах области, России, ближнего зарубежья», — заявил губернатор.
Глава региона напомнил, что 20 июля президент РФ Путин на форуме АСИ «Сильные идеи нового времени» поддержал идею развития производства иван-чая, оценив его полезные свойства.
«С чего начинается утро настоящего вологжанина? С чашки иван-чая. Его хватит на всех. Сами с удовольствием пьём и всю страну напоим», — написал Кувшинников по итогам визита на фабрику по производству иван-чая в Череповце.
По его словам, правительство намерено поддержать производителя. Предприятию предоставят статус «масштабного инвестпроекта», также будет проработан вопрос с Минсельхозом о присвоении иван-чаю «статуса сельхозпродукции».
«У производителей напитка амбициозные планы — выйти на экспортные рынки и занять премиальные полки в магазинах области, России, ближнего зарубежья», — заявил губернатор.
Глава региона напомнил, что 20 июля президент РФ Путин на форуме АСИ «Сильные идеи нового времени» поддержал идею развития производства иван-чая, оценив его полезные свойства.
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